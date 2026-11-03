Власти РФ временно снизили норматив биржевых продаж авиакеросина до 5%

Норматив продаж авиакеросина на бирже временно снижен с 11% до 5%, следует из приказа Минюста и ФАС России. Действие документа продлится с 9 ноября 2026 г. по 31 марта 2027-го

Минюст России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) временно снижают норматив биржевых продаж авиакеросина с 11% до 5%. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации.

Мера будет действовать с 9 ноября 2026 г. по 31 марта 2027 г.

Для бензина продолжает действовать сниженный норматив обязательных продаж — 10% вместо 15%. Из этого объема до 8% разрешается обеспечить за счет адресных поставок. Оставшиеся 2% должны продаваться на открытых биржевых торгах.