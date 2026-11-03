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Власти РФ временно снизили норматив биржевых продаж авиакеросина до 5%

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 03 ноя 2026 20:28
Норматив продаж авиакеросина на бирже временно снижен с 11% до 5%, следует из приказа Минюста и ФАС России. Действие документа продлится с 9 ноября 2026 г. по 31 марта 2027-го
Минюст России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) временно снижают норматив биржевых продаж авиакеросина с 11% до 5%. Приказ об этом опубликован на портале правовой информации.
Мера будет действовать с 9 ноября 2026 г. по 31 марта 2027 г.
Для бензина продолжает действовать сниженный норматив обязательных продаж — 10% вместо 15%. Из этого объема до 8% разрешается обеспечить за счет адресных поставок. Оставшиеся 2% должны продаваться на открытых биржевых торгах.
1 июня кабмин принял постановление о запрете экспорта авиационного керосина до 30 ноября 2026 г. Ограничения распространяются на топливо для реактивных двигателей, приобретенное на биржевых торгах. Мера направлена на обеспечение стабильности внутреннего рынка. Министр транспорта РФ Андрей Никитин заверил, что речи о дефиците авиационного горючего не идет.
Тэги
Минэнерго ФАС керосин Биржа Авиация

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