Космический аппарат «Вояджер-1» перестал передавать на Землю научные и инженерные данные, хотя продолжает отправлять несущий сигнал, сообщило NASA. Инженеры агентства обнаружили сбой 14 ноября

Космический аппарат «Вояджер-1» прекратил отправлять на Землю научные и инженерные данные, сообщает NASA.

Инженеры выясняют причину сбоя, который обнаружили 14 ноября после того, как антенна сети дальней космической связи агентства в Канберре получила от зонда несущий сигнал, но не сами данные.

Несущий сигнал показывает, что аппарат удается удерживать в положении, при котором его антенна направлена на Землю. Также это означает, что сама антенна работает. Инженеры предполагают, что проблема возникла в бортовом компьютере, который собирает информацию с научных приборов и других систем зонда, а затем подготавливает ее к передаче на Землю.

Диагностика неисправности может занять несколько недель или больше. Радиосигналу требуется около 24 часов, чтобы добраться от Земли до зонда, и еще сутки, чтобы вернуться обратно. В 2023 г. аппарат уже сталкивался с похожей проблемой: тогда наземные станции получали несущий сигнал без данных. Причиной оказался сбой одного из бортовых компьютеров.

«Вояджер-1» впервые удалился от Земли на один световой день. По словам главы NASA Джареда Айзекмана, аппарат находится примерно в 26 млрд км от планеты и движется со скоростью почти 61 тыс. км/ч. Это первый созданный человеком объект, достигший такого расстояния.

«Вояджер-1» запустили в 1977 г. В 2012 г. он вышел за пределы гелиосферы и стал первым аппаратом, достигшим межзвездного пространства. Его близнец «Вояджер-2» покинул гелиосферу в 2018 г. Оба зонда продолжают исследовать области за пределами Солнечной системы.