Обвал фондового рынка, связанный с искусственным интеллектом, напоминает крах доткомов начала 2000-х, утверждает The Wall Street Journal. Для сравнения: в 2000 г. акции Intel и Oracle упали на 60 и 37%, а в этом году — на 64 и 60% соответственно. По оценке издания, в сегменте дата-центров и их поставщиков небольшой пузырь уже лопнул. Перерастет ли падение в более масштабный кризис, пока неизвестно

Падение котировок компаний, связанных с искусственным интеллектом, по масштабам сопоставимо с обвалом технологических акций во время краха доткомов. Такое сравнение приводит обозреватель The Wall Street Journal Джеймс Макинтош.

Он допускает, что часть пузыря на рынке ИИ уже лопнула, но считает преждевременным делать вывод обо всем секторе. По его словам, пузырь точно лопнул в сегменте дата-центров и их поставщиков.

В 2026 г. акции Intel подешевели на 64% с годовых максимумов, Oracle и Seagate — на 60%, Micron — на 53%, Nvidia — на 48%. Для сравнения: в 2000 г. снижение у Intel составило 60%, Oracle и Seagate — по 37%, Micron — 63%, Nvidia — 62%. Индекс S&P 500 сейчас отступил от внутридневного максимума на 12%, тогда как к концу 2000 г. он потерял почти 15%.

«Существенное отличие заключается в том, что крах доткомов привел к рецессии, которая способствовала ослаблению секторов, в остальном не затронутых кризисом, и спровоцировала еще одну масштабную распродажу в 2001 г. Сейчас неизвестно, продолжится ли распродажа, как это было тогда», — говорится в материале.

При этом WSJ отмечает, что часть пузыря сдулась: бумаги полупроводниковых компаний после двукратного роста упали на 43%, а производитель микросхем Micron сначала вырос почти в четыре раза за три месяца, а затем упал более чем вдвое. Акции облачного оператора CoreWeave, которого поддерживает Nvidia, после прошлогоднего IPO выросли более чем в четыре раза, но с тех пор резко упали, пишет газета.

По оценке Джеймса Макинтоша, дальнейшее падение акций может заставить компании сократить инвестиции в ИИ-инфраструктуру. Это ударит по поставщикам и кредиторам, ослабит спрос, а также может повлиять на общее состояние экономики и другие компании, которые не имеют отношения к ИИ. В этом, по словам обозревателя WSJ, заключается плохая новость.