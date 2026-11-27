Нарушение правил пожарной безопасности при использовании гирлянд может обернуться штрафом от 40 тыс. до 50 тыс. руб., если возгорани обернется повреждением чужого имущества или причинению вреда здоровью, рассказал адвокат Алексей Белоус. Сами по себе новогодние наклейки, мишура и гирлянды на окнах внутри квартиры не запрещены

Адвокат Алексей Белоус напомнил об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности при использовании новогодних украшений, передает «Сиб.фм».

Юрист пояснил, что штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. предусмотрен для граждан, если нарушение привело к пожару с повреждением чужого имущества или причинением легкого-либо средней тяжести вреда здоровью.

При тяжком вреде здоровью или гибели человека наступает уголовная ответственность по ст. 219 УК РФ, а если пожар обошелся без жертв, но уничтожил чужое имущество в крупном размере, — по ст. 168 УК РФ. В первом случае максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы, во втором — один год.

Само размещение праздничного декора внутри квартиры согласований не требует. «Наклейки, мишура и гирлянда на окне изнутри не затрагивают общее имущество дома, не являются переустройством и не требуют ничьего согласия», — пояснил адвокат.

Для украшений с наружной стороны окна могут действовать другие правила. По словам юриста, такой декор затрагивает внешний облик здания, поэтому необходимо учитывать региональные требования к оформлению фасадов.

В съемном жилье отдельно стоит подумать о риске повреждения имущества, отметил Андрей Белоус. Если после удаления наклеек стеклопакет окажется испорчен, собственник может потребовать возмещения убытков. Речь в таком случае идет о гражданско-правовой ответственности, а не об административном штрафе.