Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность отправить своих представителей на переговоры в Москву, сообщили источники Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября рассказал о приглашении по дипломатическим каналам европейцев в столицу

Представители Франции, Германии и Великобритании обсуждают возможность переговоров с Россией, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

На днях советник по нацбезопасности одной из этих стран провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым, утверждают собеседники издания. По их данным, представитель Кремля предложил провести встречу в Москве.

В Кремле пока не планируют раскрывать, кто именно из европейцев приглашен по дипломатическим каналам в Москву для уточнения их позиции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

19 ноября Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС рассказал , что представителям ряда стран ЕС по дипломатическим каналам направлены приглашения посетить Москву. РФ хочет прояснить их позицию по возможному участию в мирном урегулировании на Украине.