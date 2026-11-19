МИД России вызвал временную поверенную в делах Финляндии в Москве и заявил протест из-за новых ограничений на въезд российских граждан, включая спортсменов. Москва потребовала от Хельсинки отказаться от политизации участия россиян в международных соревнованиях

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен, сообщило ведомство.

Финской стороне заявили решительный протест в связи с введением дополнительных ограничений на въезд российских граждан, в том числе спортсменов.

В министерстве назвали решение Хельсинки «откровенной и вопиющей дискриминацией по национальному признаку». По оценке ведомства, ограничения противоречат принципам международного спортивного движения и фундаментальным нормам в области прав человека. Москва потребовала вернуться к деполитизированному подходу к участию россиян в международных соревнованиях.

«Все конфронтационные шаги Финляндии нами тщательно фиксируются и безусловно будут учтены при дальнейшем выстраивании двустороннего взаимодействия с этой страной», — подчеркнули в МИДе.

Финляндия начала применять новые правила с 16 ноября. В страну больше не пускают россиян по краткосрочным рабочим визам, если их деятельность не соответствует национальным интересам Финляндии. Ограничения затрагивают и российских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе.