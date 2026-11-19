Японская табачная группа Japan Tobacco ожидает убыток на уровне $8,6 млрд после потери контроля над активами в России. Семь российских структур, которые Владимир Путин передал во временное управление, исключат из консолидированной отчетности. При этом группа сохраняет право собственности на них и не объявляет об уходе из России

Japan Tobacco планирует отразить в отчетности за 2026 г. убыток в размере 1,377 трлн иен (около $8,6 млрд) из-за потери контроля над российским бизнесом, говорится в презентации группы.

Причиной стала передача семи компаний, находящихся в России, во временное управление АО «Промышленные активы». Указы об этом президент России Владимир Путин подписал 5 и 6 ноября. Сначала во временное управление были переданы доли в четырех компаниях группы: «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец», «Крес Нева» и «Петро». На следующий день перечень расширили , включив в него «Переславль-Табак», «Дж.Т.И. Инновационные продукты» и «Дж.Т.И. Россия».

Japan Tobacco отметила, что российские подразделения будут исключены из ее консолидированной отчетности по международным стандартам. При этом в компании подчеркнули, что это не означает продажу активов, отказ от права собственности или выход из российского бизнеса.

С учетом этих изменений компания теперь прогнозирует чистый убыток по итогам года в размере 724 млрд иен (около $4,5 млрд) вместо ранее ожидавшейся прибыли в 662 млрд иен (около $4,1 млрд). Прогноз годового дивиденда составляет 204 иены (около $1,28) на акцию.