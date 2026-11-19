Минфин США продлил до 19 декабря разрешение на переговоры и заключение условных соглашений о продаже зарубежного бизнеса «Лукойла». Для исполнения таких договоров потребуется отдельное согласование ведомства

Власти США продлили до 19 декабря разрешение на переговоры и заключение условных договоров о продаже Lukoil International GmbH и подконтрольных ей компаний. Это следует из новой лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Разрешение распространяется на Lukoil International GmbH и организации, в которых ей прямо или косвенно принадлежит не менее 50%. При этом в договорах должно быть прямо указано, что их исполнение возможно только после получения отдельного разрешения OFAC.

Для операций, необходимых для поддержания или сворачивания деятельности этих компаний, установлен другой срок — до 20 февраля 2027 г. Для таких операций разрешено использовать заблокированные счета, в том числе списывать с них средства и зачислять деньги.

21 октября OFAC продлило действие предыдущей лицензии до 21 ноября. США ввели санкции против «Лукойла» в октябре 2025 г., после чего компания выставила зарубежный бизнес на продажу. В январе 2026 г. она заключила соглашение с американской инвесткомпанией Carlyle, но сделка так и не состоялась . В июле соглашение утратило силу, после чего Lukoil International GmbH сообщила о переговорах с другими заинтересованными сторонами.