С 1 января 2027 г. Банк России начнет передавать ФНС сведения о гражданах, операции по счетам которых могут указывать на систематическое получение доходов от других физических лиц. Поправки были внесены ко второму чтению изменений в Налоговый кодекс и приняты в третьем чтении

Госдума приняла закон, который обяжет Банк России передавать ФНС сведения о гражданах, «операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц», следует из поправок в Налоговый кодекс.

Что будет относиться к «систематическому получению доходов», не уточняется. Признаки такого получения доходов, а также форму, формат и периодичность обмена информацией определят ЦБ и ФНС по соглашению. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 г. Они будут распространяться на операции, совершенные после 1 января 2027 г.

Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс в Госдуму 30 сентября. Норма об обмене сведениями между ЦБ и ФНС вошла в него ко второму чтению.

Получив информацию о «систематических» доходах россиян в виде переводов, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам таких граждан, пишет «Интерфакс». Сейчас такая возможность у ФНС возникает только после решения о взыскании задолженности, а также при налоговой проверке или истребовании документов, следует из ст. 86 НК. После вступления закона в силу таким основанием станет и получение сведений от ЦБ.