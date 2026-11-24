Пассивные доходы граждан включат в основную базу НДФЛ. Такие поправки в Налоговый кодекс прошли третье чтение. С 2027 г. ставка для пассивных доходов составит от 13% до 22%

Пассивные доходы россиян будут включаться в основную базу налога на доходы физлиц. Госдума одобрила такие поправки в Налоговый кодекс в третьем чтении. Законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Для пассивных доходов закон устанавливает ставки НДФЛ от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале. Сейчас они облагаются по ставкам 13–15% в зависимости от уровня дохода. Речь идет о доходах от дивидендов, процентов по вкладам, от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, а также от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения.

Для денежного довольствия участников спецоперации и северных надбавок сохранятся ставки 13% и 15%, следует из документа. Для вкладов граждан останется необлагаемый порог в 1 млн руб.

Согласно принятым изменениям, с 2027 г. банки будут выступать налоговыми агентами и самостоятельно удерживать налог с процентов по вкладам каждый месяц. Изначально предполагалось, что со следующего года банки смогут удерживать налоги по прогрессивной шкале. Но 13 ноября Минфин предложил скорректировать порядок удержания налогов таким образом, чтобы в следующем году банки могли удерживать только 13%, а оставшуюся часть будет доначислять ФНС. За год банки смогли бы донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем применять новый порядок по исчислению налога на основе прогрессивной ставки, уточнили в Минфине.

Сейчас для разных видов доходов действуют разные шкалы налогообложения. Зарплаты, отпускные, больничные и доход от сдачи имущества в аренду облагаются по пятиступенчатой шкале. Для «пассивных» доходов была предусмотрена двухступенчатая шкала.