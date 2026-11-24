Пассивные доходы граждан включат в основную базу НДФЛ. Такие поправки в Налоговый кодекс прошли третье чтение. С 2027 г. ставка для пассивных доходов составит от 13% до 22%
Пассивные доходы россиян будут включаться в основную базу налога на доходы физлиц. Госдума одобрила такие поправки в Налоговый кодекс в третьем чтении. Законопроект опубликован
в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Для пассивных доходов закон устанавливает ставки НДФЛ от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале. Сейчас они облагаются по ставкам 13–15% в зависимости от уровня дохода. Речь идет о доходах от дивидендов, процентов по вкладам, от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, а также от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения.
Для денежного довольствия участников спецоперации и северных надбавок сохранятся ставки 13% и 15%, следует из документа. Для вкладов граждан останется необлагаемый порог в 1 млн руб.
Согласно принятым изменениям, с 2027 г. банки будут выступать налоговыми агентами и самостоятельно удерживать налог с процентов по вкладам каждый месяц. Изначально предполагалось, что со следующего года банки смогут удерживать налоги по прогрессивной шкале. Но 13 ноября Минфин предложил
скорректировать порядок удержания налогов таким образом, чтобы в следующем году банки могли удерживать только 13%, а оставшуюся часть будет доначислять ФНС. За год банки смогли бы донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем применять новый порядок по исчислению налога на основе прогрессивной ставки, уточнили в Минфине.
Сейчас для разных видов доходов действуют
разные шкалы налогообложения. Зарплаты, отпускные, больничные и доход от сдачи имущества в аренду облагаются по пятиступенчатой шкале. Для «пассивных» доходов была предусмотрена двухступенчатая шкала.
Что представляет пятиступенчатая шкала налогообложения
Система стала применяться с 2025 г.
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13% действует для годовых доходов до 2,4 млн руб.;
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15% — для части доходов от 2,4 млн до 5 млн руб.;
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18% — от 5 млн до 20 млн руб. в год;
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20% — от 20 млн до 50 млн руб. в год;
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22% — для доходов свыше 50 млн руб. в год.