«Циан» получил добровольное предложение «Т-Технологий» о приобретении от 50% до 100% акций по цене 993,05 руб. за бумагу. Принять оферту можно до 24 февраля 2027 г. включительно, сообщила компания. Совет директоров планирует сформировать специальный комитет для оценки предложения

«Циан» получил добровольное предложение «Т-Технологий» о приобретении от 50% до 100% своих акций по цене 993,05 руб. за бумагу. Об этом компания сообщила в Telegram-канале для инвесторов.

Срок принятия оферты — до 24 февраля 2027 г. включительно.

24 ноября совет директоров «Циана» планирует провести заседание и сформировать специальный комитет. Он предварительно оценит предложение с учетом интересов всех акционеров.

Позднее совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении рекомендации акционерам. Решение о продаже бумаг в рамках оферты каждый акционер будет принимать самостоятельно.

В «Циане» подчеркнули, что предложение не влияет на операционную деятельность. Компания продолжает работать в обычном режиме, выполнять обязательства перед клиентами и партнерами и развивать бизнес.

«Т-Технологии» объявили о планах приобрести до 100% акций «Циана» 6 ноября, направив добровольное предложение в Банк России. Цена оферты предполагает премию в 29,3% к стоимости акций на закрытии основных торгов 5 ноября. Завершить сделку группа рассчитывает в первом квартале 2027 г. после прохождения необходимых процедур и получения согласований.