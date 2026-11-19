Отдельные элементы конструкции Крымского моста могут ввести в эксплуатацию через один-два месяца, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, власти рассмотрят разные варианты восстановления

Запуск отдельных элементов Крымского моста возможен через один-два месяца. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в кулуарах Транспортной недели.

«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть», — сказал Марат Хуснуллин ( цитата по ТАСС). По его словам, власти рассмотрят различные варианты в зависимости от формы его восстановления.

Крымский мост подвергся третьей атаке за неделю в ночь на 19 ноября. Движение по железнодорожной части переправы временно приостановили, пострадавших нет, сообщали в Минтрансе. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение поездов по мосту восстановят после 16:00.