Ядерное оружие представляет угрозу для человечества, поэтому его необходимо полностью запретить и уничтожить, считает председатель КНР Си Цзиньпин. Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Россию и Китай объединить усилия по нераспространению ядерного оружия, отметив, что полностью отказаться от него будет трудно
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие. Об этом он заявил
на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Шэньчжэне.
«Ядерное оружие — это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир», — сказал Си Цзиньпин.
Также Си Цзиньпин призвал государства приложить усилия для предотвращения ядерного конфликта. Он подчеркнул, что ядерную войну выиграть невозможно.
Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Россию и Китай объединить усилия по нераспространению ядерного оружия, подчеркнув, что полностью отказаться от него «будет трудно». «Когда у вас есть ядерное оружие, очень трудно от него отказаться», — пояснил Дональд Трамп.
Трехсторонние переговоры начались
19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Их открытая часть продлилась более 10 минут. Перед этим Владимир Путин и Дональд Трамп провели
отдельную двустороннюю встречу. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, она носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом, стороны обсудили Украину и двусторонние отношения. Днем ранее Владимир Путин провел
переговоры с Си Цзиньпином: они были посвящены международной обстановке и отношениям Москвы и Пекина.