Ядерное оружие представляет угрозу для человечества, поэтому его необходимо полностью запретить и уничтожить, считает председатель КНР Си Цзиньпин. Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Россию и Китай объединить усилия по нераспространению ядерного оружия, отметив, что полностью отказаться от него будет трудно

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие. Об этом он заявил на трехсторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

«Ядерное оружие — это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир», — сказал Си Цзиньпин.

Также Си Цзиньпин призвал государства приложить усилия для предотвращения ядерного конфликта. Он подчеркнул, что ядерную войну выиграть невозможно.

Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Россию и Китай объединить усилия по нераспространению ядерного оружия, подчеркнув, что полностью отказаться от него «будет трудно». «Когда у вас есть ядерное оружие, очень трудно от него отказаться», — пояснил Дональд Трамп.