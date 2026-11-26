Компания «Аэрофлот» с 1 декабря начнет продажу субсидированных авиабилетов на будущий год. Географию таких перелетов расширили до 26 направлений

«Аэрофлот» с 1 декабря начнет продавать авиабилеты по субсидированным государством тарифам на 2027 г., сообщила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

География льготных перелетов будет расширена до 26 направлений. Так, например, в Санкт-Петербург можно будет улететь по субсидированному билету из Владивостока, Иркутска и Калининграда. В Москву доступны такие тарифы из Благовещенска, Анадыря, Владивостока, Магадана, Улан-Удэ, Калининграда, Хабаровска и др.

На первом этапе пассажиры смогут купить билеты на рейсы зимнего расписания с вылетом до 27 марта 2027 г. Продажи билетов на рейсы летнего расписания станут доступны с 15 декабря.

Подать заявку на покупку билетов можно будет на сайте или в мобильном приложении авиаперевозчика. Проверка документов займет несколько дней с даты бронирования, о ее итогах пассажиров уведомят по электронной почте.

20 ноября гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил , что с января по сентябрь цены на авиаперевозки на внутренних направлениях увеличились примерно на 5%. В компании прогнозируют, что тарифы авиакомпаний группы в следующем году вырастут в пределах инфляции.