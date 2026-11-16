Попавший под санкции ЕС инвестор Александр Чачава вышел из совета директоров «Яндекса», сообщили в компании. Персональные ограничения против инвестора не распространяются на саму компанию, подчеркнули в пресс-службе

Инвестор Александр Чачава, который попал под новые санкции Евросоюза, вышел из совета директоров «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании.

«Изменение состава совета директоров не влияет на операционную деятельность и стратегию компании», — добавили в компании.

Персональные санкции ЕС в отношении инвестора не распространяются на компанию и ее дочерние структуры, уточнили в пресс-службе.

16 ноября ЕС расширил санкционные списки, включив в них более 40 российских банков, ряд нефтеперерабатывающих предприятий и другие организации. Среди физических лиц под санкции попали основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким, а также предприниматель Руслан Байсаров, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей и инвестор Александр Чачава.

11 ноября структуры Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежат более 75,6 млн акций Ozon, или 34,95%, сообщила пресс-служба маркетплейса.