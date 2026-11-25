Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной из-за ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. Для обеспечения внутренних потребителей власти наращивают поставки топлива из-за рубежа

Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряженной, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в ремонте», — сказал он ( цитата по ТАСС).

По словам Александра Новака, власти принимают меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из ближнего и дальнего зарубежья. Решение о продлении разрешения на импорт бензина после 2026 г. будет зависеть от возможностей российских НПЗ по переработке нефти и поставкам топлива на внутренний рынок, уточнил Александр Новак.

Накануне, 24 ноября, президент России Владимир Путин подтвердил , что ситуация на топливном рынке страны остается непростой, хотя цены на топливо стабилизировались. «После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались. Вместе с тем текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой», — сказал глава государства. Он призвал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса.

17 ноября Александр Новак поручил ускорить восстановление производственных мощностей НПЗ для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других приоритетов он назвал увеличение поставок топлива и продолжение импорта нефтепродуктов.