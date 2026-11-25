Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной из-за ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. Для обеспечения внутренних потребителей власти наращивают поставки топлива из-за рубежа
Ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряженной, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в ремонте», — сказал он (цитата
по ТАСС).
По словам Александра Новака, власти принимают меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из ближнего и дальнего зарубежья. Решение о продлении разрешения на импорт бензина после 2026 г. будет зависеть от возможностей российских НПЗ по переработке нефти и поставкам топлива на внутренний рынок, уточнил Александр Новак.
Накануне, 24 ноября, президент России Владимир Путин подтвердил
, что ситуация на топливном рынке страны остается непростой, хотя цены на топливо стабилизировались. «После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались. Вместе с тем текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой», — сказал глава государства. Он призвал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса.
17 ноября Александр Новак поручил
ускорить восстановление производственных мощностей НПЗ для стабилизации ситуации на топливном рынке. Среди других приоритетов он назвал увеличение поставок топлива и продолжение импорта нефтепродуктов.
С конца мая в ряде регионов России возникали перебои с поставками горючего, из-за чего местные власти вводили ограничения на его продажу. В октябре Александр Новак заявил
об улучшении ситуации на топливном рынке. По его словам, несколько НПЗ завершили ремонты и вернулись к работе после летних атак беспилотников. Тогда вице-премьер отметил, что обстановка стала значительно лучше, чем месяцем ранее.