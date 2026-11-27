Государство получает доход от госбанков как акционер в виде дивидендов, поэтому они не платят налог на сверхприбыль, рассказал в интервью «Эксперту» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По оценке ЦБ, в 2026 г. прибыль российских банков может вырасти почти до 5 трлн руб.

Российские банки в 2026 г. заработают рекордную прибыль почти в 5 трлн руб., но при этом не заплатят налог на сверхприбыль. Это происходит из-за того, что государство получит от банков не только налоги, но и дивиденды как акционер, заявил в интервью «Эксперту» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Государство получает доход от госбанков как акционер в виде дивидендов, размер которых как раз и зависит от финансового результата. Математика говорит сама за себя — повышать именно налог на прибыль для банков даже сугубо с фискальной точки зрения нецелесообразно», — пояснил депутат.

Кроме того, для банков прибыль является основным источником увеличения капитала, а капитал определяет возможности банка кредитовать экономику. Чем больше у банка капитала, тем больше он способен выдать кредитов предприятиям и физлицам, добавил Анатолий Аксаков.

В ноябре Банк России уже в третий раз за год повысил прогноз по прибыли банков по итогам 2026 г. По оценке регулятора, в этом году банки заработают 4,5–4,9 трлн руб.

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