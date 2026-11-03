Binance рассказала о подготовке хакерской атаки на биржу с начала лета

Злоумышленники начали подготовку к атаке на криптобиржу Binance в июне 2026 г. На протяжении нескольких месяцев они взламывали рабочие компьютеры сотрудников компании, сообщила площадка в Х. Схема включала несколько этапов и волн атак на биржу. Взлом Binance произошел вечером 29 октября, ущерб от него оценили в $6,34 млрд

Для взлома криптобиржи Binance злоумышленники пригласили на ложное собеседование одного из сотрудников компании и убедили его загрузить файлы на ноутбук для выполнения «задания». Получив доступ к его компьютеру, хакеры смогли взломать площадку и украсть криптовалюту на сумму около $6,34 млрд, сообщила пресс-служба компании в соцсети X.

Схема включала несколько этапов и состояла из нескольких атак на биржу. Киберпреступники пытались получить доступ к площадке с июня 2026 г. В начале лета инженер Binance скачал поддельный пакетный менеджер Homebrew. Служба безопасности компании заметила аномалию, заменила разработчику устройство и связанные с ним учетные данные, но хакер все же смог получить информацию о роли инженера и его коллег. В течение 2026-го служба безопасности Binance предотвратила 57 кибератак на площадку. Компания предполагает, что они связаны с КНДР.

В сентябре с одним из программистов связался через платформу для поиска работы человек, который представиля директором одного проекта. В профиле инженера на этой платформе был указан его опыт работы в Binance. Злоумышленник организовал первый этап собеседования с сотрудником HR-отдела, а затем второй этап с «гендиректором» несуществующей компании.

На первом этапе хакер дал инженеру ссылки на свои соцсети, чтобы вызвать доверие, говорится в отчете Binance. Второе собеседование прошло в одном из популярных мессенджеров. Ближе к концу звонка сотрудники криптобиржи дали указание скачать на рабочий компьютер «задание», содержавшее цифровое хранилище с вредоносным кодом. С помощью этой программы хакеры и смогли обойти систему безопасности Binance.

Взлом криптобиржи Binance произошел вечером 29 октября. После этого компания приостановила все операции. Возможной причиной кибератаки биржа назвала взлом ноутбука DevOps-инженера.

31 октября Binance восстановила обеспечение 90% активов, похищенных в результате хакерской атаки. Компания заявила, что полностью компенсирует потери за собственный счет, не перекладывая их на пользователей.