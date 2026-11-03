Binance рассказала о подготовке хакерской атаки на биржу с начала лета

Злоумышленники начали подготовку к атаке на криптобиржу Binance в июне 2026 г. На протяжении нескольких месяцев они взламывали рабочие компьютеры сотрудников компании, сообщила площадка в Х. Схема включала несколько этапов и волн атак на биржу. Взлом Binance произошел вечером 29 октября, ущерб от него оценили в $6,34 млрд
Для взлома криптобиржи Binance злоумышленники пригласили на ложное собеседование одного из сотрудников компании и убедили его загрузить файлы на ноутбук для выполнения «задания». Получив доступ к его компьютеру, хакеры смогли взломать площадку и украсть криптовалюту на сумму около $6,34 млрд, сообщила пресс-служба компании в соцсети X.
Схема включала несколько этапов и состояла из нескольких атак на биржу. Киберпреступники пытались получить доступ к площадке с июня 2026 г. В начале лета инженер Binance скачал поддельный пакетный менеджер Homebrew. Служба безопасности компании заметила аномалию, заменила разработчику устройство и связанные с ним учетные данные, но хакер все же смог получить информацию о роли инженера и его коллег. В течение 2026-го служба безопасности Binance предотвратила 57 кибератак на площадку. Компания предполагает, что они связаны с КНДР.
В сентябре с одним из программистов связался через платформу для поиска работы человек, который представиля директором одного проекта. В профиле инженера на этой платформе был указан его опыт работы в Binance. Злоумышленник организовал первый этап собеседования с сотрудником HR-отдела, а затем второй этап с «гендиректором» несуществующей компании.
На первом этапе хакер дал инженеру ссылки на свои соцсети, чтобы вызвать доверие, говорится в отчете Binance. Второе собеседование прошло в одном из популярных мессенджеров. Ближе к концу звонка сотрудники криптобиржи дали указание скачать на рабочий компьютер «задание», содержавшее цифровое хранилище с вредоносным кодом. С помощью этой программы хакеры и смогли обойти систему безопасности Binance.
Взлом криптобиржи Binance произошел вечером 29 октября. После этого компания приостановила
все операции. Возможной причиной кибератаки биржа назвала взлом ноутбука DevOps-инженера.
31 октября Binance восстановила
обеспечение 90% активов, похищенных в результате хакерской атаки. Компания заявила, что полностью компенсирует потери за собственный счет, не перекладывая их на пользователей.
1 ноября ФБР заявило
о причастности КНДР к хакерской атаке на Binance. ФБР считает ответственной за кражу северокорейскую группировку TraderTraitor. Президент США Дональд Трамп при этом усомнился, что за атакой стоит именно КНДР. Власти Северной Кореи отвергли
обвинения ФБР.