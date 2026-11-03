В КНДР опровергли причастность ко взлому криптобиржи Binance

Утверждения ФБР о причастности к взлому биржи Binance хакерской организации, якобы поддерживаемой КНДР, являются необоснованными домыслами, заявила сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон. Binance подверглась кибератаке 29 октября. Спустя несколько дней ФБР обвинило в причастности Северную Корею

КНДР не имеет отношения к взлому криптобиржи Binance. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, передает ЦТАК.

«Утверждение США — это нелепая чушь, и в нем нет ничего нового. Это не первый случай, когда Соединенные Штаты пытаются распространить среди международного сообщества ложное представление о Северной Корее, без разбора связывая нас с различными киберпреступлениями, происходящими на международном уровне», — сказала она.

В прошлом году США пытались связать КНДР со взломом криптовалютной биржи Bibit, напомнила Ким Е Чжон. По ее словам, обвинения Вашингтона вводят в заблуждение мировое сообщество и являются серьезной политической провокацией.

Правительство КНДР последовательно выступает против злонамеренных действий в киберпространстве, политизации киберпроблем и попыток вмешательства во внутренние дела других государств, подчеркнула сестра северокорейского лидера. Она отметила, что международному сообществу следует учитывать, что нынешнее правительство США планирует использовать экспроприированные криптовалютные активы для создания стратегического резерва.

«Если мы проанализируем, кто получит крупную сумму криптовалютных средств в случае их возврата, это может дать подсказки о организаторе этого хакерского инцидента», — обратила внимание Ким Е Чжон.

1 ноября ФБР обвинило КНДР в хакерской атаке на биржу Binance, потенциальный ущерб от которой составил $6,3 млрд. ФБР считает ответственной за кражу северокорейскую группировку TraderTraitor. По версии следствия, хакеры планируют конвертировать похищенные активы преимущественно в Ethereum, а затем отмыть их через DeFi-сервисы и обменники.

При этом президент США Дональд Трамп опроверг данные ФБР. «Мы сейчас выясняем это. Мы не знаем, связано ли это с Северной Кореей, но если это так, то мы обсудим этот вопрос с Северной Кореей», — отметил американский лидер.

30 октября американская TRM Labs и сингапурская Pangolin Intelligence заявляли о возможной причастности КНДР к взлому Binance. Связь с Северной Кореей якобы была установлена путем анализа блокчейн-активности взлома и сопоставления ее с данными предыдущих инцидентов.