Лечение блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в Китае оплатил фонд Умара Кремлева «Русский Крест», сообщила сама инфлюенсер в соцсетях. В ноябре президент России помиловал Валерию Чекалину, осужденную ранее на пять лет условно. После этого она смогла вылететь за рубеж на лечение рака желудка

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, сообщила, что ее лечение в Китае оплатил благотворительный фонд президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева «Русский Крест». Об этом блогер рассказала в видео, опубликованном в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Хочу сказать спасибо фонду „Русский крест“ за помощь в оплате лечения и лично поблагодарить Умара Назаровича [Кремлева] за то, что не оставил в беде в такой момент», — сказала Валерия Чекалина.

Фонд «Русский Крест» в соцсетях рассказал, что оплатил организацию поездки блогера в Китай и курс лечения в несколько этапов.

В середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Валерии Чекалиной, сняв с нее судимость и освободив от наказания. Это решение было принято из соображений гуманности, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После этого блогер смогла вылететь в Китай на лечение. В октябре она сообщила о прогрессировании заболевания.

У Валерии Чекалиной выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами в марте 2026 г. Блогер прошла девять курсов химиотерапии, последний из которых закончился в июле. Тогда же суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 765 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. Ее бывший муж получил семь лет колонии общего режима.

У Лерчек и Артема Чекалина трое детей: двойняшки Алиса и Богдан и сын Лев. В 2024 г. пара развелась. В феврале 2026-го Валерия Чекалина родила четвертого ребенка. Отец мальчика — тренер по танцам Луис Сквиччиарини.