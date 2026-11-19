Комиссия Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) отказалась рассматривать жалобу IIHF на состав арбитражной комиссии, которая допустила российских хоккеистов до международных соревнований. IIHF ранее выразила несогласие с этим решением

Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) отклонила жалобу Международной федерации хоккея (IIHF) на состав арбитражной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу России. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на письмо председателя комиссии ICAS.

IIHF подала заявление об отводе арбитров через 14 дней после уведомления сторон о резолютивной части арбитражного решения, отмечается в заявлении. При этом в комиссии указали, что решение стало окончательным с момента его уведомления сторонам.

В результате, состав арбитражной комиссии CAS больше не может быть оспорен в ICAS. В связи с этим в комиссии пояснили, что не имеют возможности рассматривать жалобу IIHF и выносить по ней решение.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF выразили несогласие с этим решением. Как пояснили потом в CAS, федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских сборных.