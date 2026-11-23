Президент США Дональд Трамп обсуждал восстановление Дженсена Хуанга с советом директоров Nvidia. По словам американского лидера, именно он убедил правление и дал гарантии об отсутствии угрозы для национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп лично обсуждал восстановление Дженсена Хуанга в должности главы Nvidia с советом директоров компании. Об этом американский лидер сообщил в телефонном интервью телеканалу CNBC.

«Я общался с советом директоров как напрямую, так и косвенно, и у меня была очень твердая позиция по этому вопросу, — сказал Дональд Трамп.

По словам президента США, именно он убедил руководство Nvidia принять решение о возвращении Дженсена Хуанга. В частности, правление просило дать «гарантии относительно угрозы национальной безопасности». «И мы дали им заверения, по крайней мере, обо всем, что нам известно, а нам известно очень многое», — сказал Дональд Трамп.

Американский лидер добавил, что «очень рад, что у компании и у совета директоров хватило смелости поступить правильно». Он также отметил, что считает возможную потерю такого ума, как у Дженсена Хуанга, главной угрозой для безопасности США.

В соцсети Truth Social президент США написал, что возвращение предпринимателя на пост гендиректора Nvidia необходимо США, чтобы обеспечить успех и процветание не только самой компании, но и американской экономики. Дональд Трамп также назвал Дженсена Хуанга великим патриотом и национальным достоянием.

Основатель SpaceX Илон Маск в соцсети Х назвал возвращение Дженсена Хуанга «исправлением ошибки».

23 ноября совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора компании, а также вернул его в состав совета директоров. На фоне этой новости акции Nvidia продемонстрировали резкий скачок. По состоянию на 19:22 мск они растут почти на 32%, до $165,59 за бумагу.