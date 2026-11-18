В России ограничат доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Закон об этом во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Книги, в создании которых участвовали иноагенты, должны маркироваться отметкой «18+» и дисклеймером на обложке, следует из памятки Российского книжного союза

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках, следует из думской электронной базы.

Он был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по культуре Еленой Ямпольской еще в марте 2024 г. В первом чтении Госдума приняла проект 25 июля того же года, следует из базы.

Изменения предлагается внести в закон «О библиотечном деле». Согласно поправкам, порядок доступа к фондам библиотек будет регламентироваться не только уставом библиотеки и законодательством о защите детей, но и законами об иноагентах.

Актуальный перечень иноагентов, по данным на 13 ноября, включал 1097 физлиц. 6 ноября ведомство внесло в список, в частности, писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Книги, в создании которых участвовали лица, признанные иностранными агентами (авторы, переводчики, художники), подлежат обязательной двойной маркировке: на лицевой стороне обложки должна стоять отметка «18+», а в выходных сведениях — указание на статус иноагента, следует из памятки, подготовленной Российским книжным союзом.

При отсутствии такой маркировки издание необходимо заворачивать в крафт-бумагу. Книги, в создании которых участвовали иноагенты, также запрещено выкладывать в торговых залах и рекламировать. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы: для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб., для должностных — от 100 до 300 тыс. руб.