Проезд по Крымскому мосту вновь открыт после временной приостановки из-за атаки ВСУ, сообщил Минтранс РФ. Там уточнили, что движение запущено в реверсивном режиме. Все необходимые ресурсы для восстановления моста есть, в ближайшее время будут определены сроки работ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин

Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыли после временной остановки в результате атаки, сообщил Минтранс в своем Telegram-канале.

«Движение транспортных средств по автомобильной части Крымского моста <…> запущено в реверсивном режиме», — уточнили в ведомстве.

Сейчас проводится оценка повреждений моста, в ближайшее время будут понятны сроки полного восстановления, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем канале в мессенджере Max. По его словам, опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи есть.

«Всю работу организуем так, как нужно <…>. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены», — добавил вице-премьер.

16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ночном ударе ВСУ по Крымскому мосту, из-за чего движение по нему временно ограничили.