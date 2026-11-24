ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в синагоге в Кисловодске. У него изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт

ФСБ задержала в Кисловодске мужчину, готовившего теракт против прихожан синагоги. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».

Задержание произошло 19 ноября. По данным ФСБ, теракт планировал гражданин РФ 2004 года рождения «по указанию участников запрещенной на территории России международной террористической организации».

Подозреваемый провел разведку местности, определил время скопления людей и самостоятельно изготовил взрывное устройство. Фигурант был задержан по пути к месту преступления. При нем обнаружили самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг с поражающими элементами, сообщили в ФСБ.

Задержанный на допросе признал вину и рассказал, что планировал уехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).