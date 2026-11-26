Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи. По данным службы, украинские спецслужбы пытались завербовать для подрыва автомобиля пенсионерку. Женщина обратилась в экстренные службы, после чего в ее квартире обнаружили самодельное взрывное устройство массой 2 кг

В Сочи предотвращен теракт, целью которого должны были стать военнослужащий и его семья, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Для совершения преступления украинские спецслужбы, как утверждает ведомство, привлекли местную жительницу 1955 года рождения, убедив ее установить под автомобилем военного замаскированную взрывчатку. По информации ФСБ, женщина уже подвергалась воздействию мошенников: в июне она лишилась крупной суммы из-за телефонных мошенников. Спустя четыре месяца с ней вновь связались неизвестные, на этот раз представившиеся сотрудниками ФСБ. Они пообещали помочь вернуть похищенные средства, если пенсионерка согласится участвовать в разоблачении якобы «предателя Родины».

По указанию украинских спецслужб женщина забрала из тайника устройство, которое ей представили как прибор для слежения. Она должна была закрепить его под автомобилем, который принадлежал участнику спецоперации, но сначала принесла домой.

После разговора с родственниками женщина самостоятельно позвонила правоохранителям. Прибывшие взрывотехники установили, что под видом устройства слежения пенсионерке передали взрывное устройство массой 2 кг. Жителей многоквартирного дома эвакуировали, СВУ обезвредили. В ФСБ подчеркнули, что своевременное обращение в правоохранительные органы позволило женщине избежать уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.