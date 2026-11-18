Годовая инфляция в России на 16 ноября ускорилась до 7,08% против 6,98% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития. По итогам года ЦБ прогнозирует инфляцию в пределах 7,1–7,6%

Годовая инфляция в России по данным на 16 ноября этого года ускорилась до 7,08%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

По данным Росстата, за неделю с 10 по 16 ноября потребительские цены увеличились на 0,19%, с начала года — на 6,53%.

Сильнее всего за неделю подорожали огурцы — цены на них выросли на 10% (при этом с начала года цены на них упали почти на 26%). Более чем на 1% за неделю цены выросли на капусту, яйца куриные и помидоры (они прибавили больше 3% за неделю).

Цены на бензин за неделю выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,5%. С начала года рост составил 15,34% и 14,08% соответственно, следует из данных Росстата.