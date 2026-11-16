Госдума отложила рассмотрение законопроекта о продаже вина через «Почту России» на неопределенный срок, подтвердила «Эксперту» депутат Нина Останина. По ее словам, против инициативы выступили 47 регионов, в том числе Москва и Московская область

Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта об онлайн-продаже вина через «Почту России», подтвердила «Эксперту» п редседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Документ снят с обсуждения на неопределенный срок, уточнила она. При этом, по словам депутата, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект снят с повестки «надолго».

Он также напомнил, что документ не был согласован с регионами. Кроме того, не было учтено мнение Москвы и Московской области, которые высказались «категорически против», отметила депутат. Нина Останина добавила, что от имени комитета направила документ на рассмотрение всех регионов: по ее словам, 47 из них инициативу не поддержали.

О том, что совет Госдумы снял с рассмотрения этот документ, 16 ноября сообщали «Ведомости» и ТАСС . Законопроект был бессрочно снят с рассмотрения во втором чтении из-за неоднозначной реакции на инициативу, уточнила в комментарии РБК депутат Госдумы Марина Ким.

11 ноября Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Документ предусматривает проведение трехлетнего эксперимента по онлайн-продаже российского вина в Москве и Московской области. Предполагалось, что заказать алкогольную продукцию можно будет через специальный сайт «Почты России», а получить — в почтовом отделении или с доставкой по адресу.

В ходе обсуждения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул , что расширять ко второму чтению эксперимент на маркетплейсы не планируется. Он подчеркнул, что это «позиция принципиальная».