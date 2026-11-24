Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг». В бюджет заложены средства на оборону, безопасность и социальную защиту военнослужащих, ветеранов спецопераци и их семей

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2027–2029 гг. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

В 2027 г. доходы бюджета составят 43,3 трлн руб. при расходах в 48,7 трлн руб. В 2028 и 2029 гг. планируется рост доходов до 45,8 трлн и 48,6 трлн руб. соответственно, в то время как расходы ожидаются на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб.

Планируемый дефицит федерального бюджета составит в 2027 г. 5,4 трлн, в 2028-м — 5,1 трлн руб., в 2029-м — 5,3 трлн руб. Нефтегазовые доходы запланированы на уровне 7 трлн руб. в 2027 г., 7,63 трлн руб. в 2028-м и 7,73 трлн руб. в 2029 г. Ненефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 36,29 трлн руб. в 2027 г., 38,2 трлн руб. в 2028 г. и 40,89 трлн руб. в 2029 г.

В бюджет 2027–2029 гг. заложены средства на оборону, безопасность и социальную защиту военнослужащих, ветеранов спецоперации и их семей. Ко второму чтению ассигнования на поддержку участников боевых действий были дополнительно увеличены.

Значительные бюджетные средства будут направлены на развитие здравоохранения и образования: строительство и ремонт школ, детских садов, учебных заведений и общежитий, а также модернизацию медицинских учреждений. Предусмотрено финансирование программ развития регионов, включая обновление общественного транспорта, дорожное строительство, создание комфортной городской среды и поддержку сельских территорий, отметили в Госдуме.

На технологический суверенитет будет выделено 2 трлн руб., включая развитие отечественного станкостроения, микро- и радиоэлектроники.

Бюджет предусматривает две индексации страховых пенсий в 2027 г.: 1 февраля на 6,8% и 1 апреля на 3,3%. Так, средний размер пенсии к концу года составит 29,9 тыс. руб. Также запланирована индексация МРОТ (в 2027 г. составит 28,94 тыс. руб.) и прожиточного минимума (20,23 тыс. руб.).

На 2027–2029 гг. заложено более 10 трлн руб. «детского бюджета». Эти средства пойдут на ежегодную индексацию материнского капитала, семейные налоговые выплаты, программы улучшения жилищных условий семей с детьми и другие меры поддержки.