Госдума утвердила повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 руб. в месяц с 1 января 2027 г. Это на 6,8% больше текущего показателя в 27 тыс. руб.

Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 1 января 2027 г. до 28 935 руб. в месяц. Документ входит в бюджетный пакет.

В текущем году МРОТ составляет 27 093 руб. Со следующего года он будет увеличен на 6,8%.

Также на 2027–2029 гг. действие норм о привязке МРОТ к медианной зарплате приостанавливается. В этот период размер МРОТ будет определяться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Новый механизм позволит учитывать комплексные прогнозы, а не только статистику по медианной зарплате, говорится в заключении комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

24 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на ближайшие три года. В бюджет заложены средства на оборону, безопасность и социальную защиту военнослужащих, ветеранов спецопераци и их семей. Также запланирована индексация МРОТ (в 2027 г. составит 28,94 тыс. руб.) и прожиточного минимума (20,23 тыс. руб.).