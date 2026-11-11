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Госдума приняла закон о раскрытии состава табака и вейпов

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 13:50
Фото: E-Liquids UK/Unsplash
Производителей в РФ обяжут раскрывать сведения об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Закон об этом приняла Госдума. Он вступит в силу с 1 января 2027 г.
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Об этом свидетельствуют данные в электронной базе нижней палаты парламента.
Закон вступит в силу с 1 января 2027 г. Он вносит изменения в федеральный закон «О коммерческой тайне».
Сейчас информация о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции может относиться к коммерческой тайне. Речь идет, в частности, о данных, которые производители предоставляют уполномоченным органам. В результате часть сведений не может быть опубликована в открытом доступе.
Принятый документ обязывает производителей раскрывать данные о наличии и количестве ингредиентов, усиливающих никотиновую зависимость или оказывающих токсическое воздействие. Кроме того, действие закона распространяется на информацию об ингредиентах с канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами.
10 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за последний год в России число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%. Он уточнил, что чаще всего заболевания встречаются у подростков и молодых людей в возрасте до 35 лет. Причиной председатель ГД назвал употребление табака, вейпов и электронных сигарет. Он подчеркивал, что информация о составе вейпов должна быть открытой, а не маскироваться под коммерческую тайну.
11 ноября заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 г. до 1 марта 2032 г. Инициативу поддержали все 50 депутатов. Ожидается, что окончательно инициативу примут до 1 декабря.
Тэги
Госдума закон Вейпы

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