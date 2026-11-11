Госдума приняла закон о раскрытии состава табака и вейпов

Производителей в РФ обяжут раскрывать сведения об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Закон об этом приняла Госдума. Он вступит в силу с 1 января 2027 г.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Об этом свидетельствуют данные в электронной базе нижней палаты парламента.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 г. Он вносит изменения в федеральный закон «О коммерческой тайне».

Сейчас информация о составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции может относиться к коммерческой тайне. Речь идет, в частности, о данных, которые производители предоставляют уполномоченным органам. В результате часть сведений не может быть опубликована в открытом доступе.

Принятый документ обязывает производителей раскрывать данные о наличии и количестве ингредиентов, усиливающих никотиновую зависимость или оказывающих токсическое воздействие. Кроме того, действие закона распространяется на информацию об ингредиентах с канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами.

10 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил , что за последний год в России число пациентов с поражением органов дыхания выросло на 30%. Он уточнил, что чаще всего заболевания встречаются у подростков и молодых людей в возрасте до 35 лет. Причиной председатель ГД назвал употребление табака, вейпов и электронных сигарет. Он подчеркивал , что информация о составе вейпов должна быть открытой, а не маскироваться под коммерческую тайну.