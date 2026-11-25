Поступать в вузы без вступительных экзаменов в РФ смогут только победители олимпиад школьников. Закон об этом приняла Госдума. До этого такое право было и у призеров

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает поступать в вуз без вступительных испытаний только победителям олимпиад. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы нижней палаты парламента.

Прежде такое право было и у призеров олимпиад. Согласно принятым поправкам, теперь они могут только получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету.

Новые правила приема начнут действовать с этого учебного года. При этом призеры и победители олимпиад прошлых лет смогут поступить в вузы на прежних условиях в течение четырех лет.

О том, что Госдума рассмотрит поправки к порядку поступления в вузы победителей и призеров олимпиад школьников, 25 ноября сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

«Нам важен акцент на справедливость, в том числе для тех, кто сдает ЕГЭ на 100 баллов и не видит себя в списках (поступивших. — „Эксперт“), потому что все олимпиадники — и призеры, и победители — занимают места. Мы получали в этом году огромное количество обращений на данную тему», — подчеркнула Ирина Белых.

По ее словам, при поступлении будут учитываться только результаты, полученные в 10–11-х классах.