Поступать в вузы без вступительных экзаменов в РФ смогут только победители олимпиад школьников. Закон об этом приняла Госдума. До этого такое право было и у призеров
Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает поступать в вуз без вступительных испытаний только победителям олимпиад. Об этом свидетельствуют
данные думской электронной базы нижней палаты парламента.
Прежде такое право было и у призеров олимпиад. Согласно принятым поправкам, теперь они могут только получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету.
Новые правила приема начнут действовать с этого учебного года. При этом призеры и победители олимпиад прошлых лет смогут поступить в вузы на прежних условиях в течение четырех лет.
О том, что Госдума рассмотрит поправки к порядку поступления в вузы победителей и призеров олимпиад школьников, 25 ноября сообщила
председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.
«Нам важен акцент на справедливость, в том числе для тех, кто сдает ЕГЭ на 100 баллов и не видит себя в списках (поступивших. — „Эксперт“), потому что все олимпиадники — и призеры, и победители — занимают места. Мы получали в этом году огромное количество обращений на данную тему», — подчеркнула
Ирина Белых.
По ее словам, при поступлении будут учитываться только результаты, полученные в 10–11-х классах.
В сентябре Минобрнауки подготовило
проект изменений в правила приема в вузы с 2027/28 учебного года. Ведомство предложило оставить право на поступление без вступительных испытаний только победителям школьных олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников и учитывать результаты, полученные в 10–11-х классах.