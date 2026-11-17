Хакеры взломали сайт Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил шведский телеканал SVT. На несколько минут на главной странице портала появилось фото сборной России

Сайт Международной федерации хоккея (IIHF) взломали хакеры, сообщил шведский телеканал SVT.

На несколько минут на портале появилось фото российских хоккеистов с подписью: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить».

Вскоре после инцидента сайт перестал работать. На главной странице говорится, что портал недоступен, проводятся технические работы, убедился корреспондент «Эксперта».

Федерация хоккея России (ФХР) осудила произошедшее. «ФХР негативно относится к подобным действиям и считает недопустимым использование неправомерных методов для выражения спортивной или общественной позиции. Федерация не поддерживает вмешательство в работу информационных ресурсов и любые действия, выходящие за рамки правового поля», — говорится в сообщении.

В федерации подчеркнули, что защита интересов хоккеистов РФ и восстановление их прав на участие в соревнованиях должны осуществляться исключительно законными средствами. ФХР продолжит отстаивать права спортсменов, добавили там.

14 ноября корреспондент TSN Горд Миллер со ссылкой на источники сообщил в соцсети Х, что IIHF подала апелляцию на решение CAS о возвращении российских спортсменов на турниры. Федерация утверждает, что двое из трех судей, выносивших вердикт по делу, якобы утаили деловые связи с Россией.

30 октября CAS обязал IIHF допустить сборные РФ к соревнованиям. Решение касается пяти турниров 2027 г.: мужского и женского чемпионатов мира, молодежного чемпионата мира и первенства среди юношей и девушек до 18 лет. IIHF выразила несогласие с вердиктом.