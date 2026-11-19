Глава SpaceX Илон Маск выступил против использования Starlink в наступательных военных операциях. Он отметил, что система создавалась для гражданских нужд, тогда как для военных целей предназначена Starshield

Спутниковая связь Starlink не должна использоваться в наступательных военных операциях. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times. Видео опубликовано на его странице в соцсети X.

«Я с самого начала говорил, что Starlink — это гражданская система. Она не предназначена для использования в наступательных операциях с применением дронов, в результате которых гибнут люди. Если кто-то хочет заниматься подобными вещами, для этого существует Starshield — отдельная система, контролируемая правительством США», — сказал Илон Маск.

Предприниматель добавил, что частное лицо не должно принимать решения, ведущие к смертям в том числе мирных жителей.

После этого журналист попросил основателя SpaceX прокомментировать слова Владимира Зеленского об использовании якобы Starshield. «Он не всегда говорит правду», — ответил Илон Маск.

В ночь на 14 октября работу терминалов Starlink ограничили над Украиной. Украинские военные утверждали, что терминалы переставали работать при движении быстрее 160 км/ч, что помешало операциям и ограничило логистику. Источники The Wall Street Journal утверждали, что Илон Маск лично распорядился ограничить работу Starlink на Украине, что вызвало беспокойство в Киеве и замешательство в администрации президента США.