Глава SpaceX Илон Маск выступил против использования Starlink в наступательных военных операциях. Он отметил, что система создавалась для гражданских нужд, тогда как для военных целей предназначена Starshield
Спутниковая связь Starlink не должна использоваться в наступательных военных операциях. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск на саммите DealBook, организованном газетой The New York Times. Видео опубликовано на его странице в соцсети X.
«Я с самого начала говорил, что Starlink — это гражданская система. Она не предназначена для использования в наступательных операциях с применением дронов, в результате которых гибнут люди. Если кто-то хочет заниматься подобными вещами, для этого существует Starshield — отдельная система, контролируемая правительством США», — сказал Илон Маск.
Предприниматель добавил, что частное лицо не должно принимать решения, ведущие к смертям в том числе мирных жителей.
После этого журналист попросил основателя SpaceX прокомментировать слова Владимира Зеленского об использовании якобы Starshield. «Он не всегда говорит правду», — ответил Илон Маск.
В ночь на 14 октября работу терминалов Starlink ограничили над Украиной. Украинские военные утверждали, что терминалы переставали работать при движении быстрее 160 км/ч, что помешало операциям и ограничило логистику. Источники The Wall Street Journal утверждали, что Илон Маск лично распорядился
ограничить работу Starlink на Украине, что вызвало беспокойство в Киеве и замешательство в администрации президента США.
Reuters со ссылкой на источники писало
, что распоряжение ограничить работу Starlink для украинских военных поступило из Белого дома. Собеседники агентства не уточнили, кто именно принял решение, но подчеркнули, что оно исходило не от президента США Дональда Трампа.