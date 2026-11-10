Инвесторы подали иск к Nvidia на фоне скандала вокруг Дженсена Хуанга

Юридическая фирма Rosen Law Firm сообщила о подаче коллективного иска в интересах покупателей ценных бумаг Nvidia. Истцы утверждают, что компания вводила инвесторов в заблуждение и не раскрывала сведения о романе Дженсена Хуанга с гражданкой Китая, которая подозревается в работе на иностранную разведку

Rosen Law Firm подала коллективный иск к Nvidia в интересах инвесторов, приобретавших ценные бумаги компании с 9 октября 2025 г. по 8 ноября 2026 г. включительно. Об этом говорится в сообщении юридической фирмы.

Претензии связаны с публичными заявлениями Nvidia и раскрытием информации об отношениях ее руководителя Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой.

Согласно иску, Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с Алисой Хуанг — бывшим топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed. Эту компанию подозревают в содействии Китаю в обходе экспортных ограничений. Истцы утверждают, что заявления Nvidia об отношениях с Megaspeed содержали существенную недостоверную информацию и вводили инвесторов в заблуждение.

Эти обстоятельства вызывали обеспокоенность в структурах, отвечающих за национальную безопасность США, говорится в иске. Их раскрытие создавало существенные риски для репутации Nvidia и перспектив ее бизнеса, отметили истцы.

9 ноября совет директоров Nvidia начал расследование сообщений о связях Дженсена Хуанга с Алисой Хуанг, которую, по данным The New York Times, американские спецслужбы считают связанной с китайской разведкой. Руководитель Nvidia признал роман. В компании заявили, что пока не видят оснований считать, что национальная безопасность США или секреты Nvidia оказались под угрозой.