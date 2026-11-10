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Инвесторы подали иск к Nvidia на фоне скандала вокруг Дженсена Хуанга

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 15:47
Фото: NVIDIA Corporation
Юридическая фирма Rosen Law Firm сообщила о подаче коллективного иска в интересах покупателей ценных бумаг Nvidia. Истцы утверждают, что компания вводила инвесторов в заблуждение и не раскрывала сведения о романе Дженсена Хуанга с гражданкой Китая, которая подозревается в работе на иностранную разведку
Rosen Law Firm подала коллективный иск к Nvidia в интересах инвесторов, приобретавших ценные бумаги компании с 9 октября 2025 г. по 8 ноября 2026 г. включительно. Об этом говорится в сообщении юридической фирмы.
Претензии связаны с публичными заявлениями Nvidia и раскрытием информации об отношениях ее руководителя Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой.
Согласно иску, Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с Алисой Хуанг — бывшим топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed. Эту компанию подозревают в содействии Китаю в обходе экспортных ограничений. Истцы утверждают, что заявления Nvidia об отношениях с Megaspeed содержали существенную недостоверную информацию и вводили инвесторов в заблуждение.
Эти обстоятельства вызывали обеспокоенность в структурах, отвечающих за национальную безопасность США, говорится в иске. Их раскрытие создавало существенные риски для репутации Nvidia и перспектив ее бизнеса, отметили истцы.
9 ноября совет директоров Nvidia начал расследование сообщений о связях Дженсена Хуанга с Алисой Хуанг, которую, по данным The New York Times, американские спецслужбы считают связанной с китайской разведкой. Руководитель Nvidia признал роман. В компании заявили, что пока не видят оснований считать, что национальная безопасность США или секреты Nvidia оказались под угрозой.
На фоне скандала акции Nvidia 9 ноября упали на 4,3%. По оценке Forbes, в первые полчаса основной сессии состояние Дженсена Хуанга сократилось на $7,4 млрд, до $154,7 млрд. Он опустился с восьмого на десятое место в рейтинге богатейших людей мира.
Тэги
Nvidia Иск Инвесторы

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