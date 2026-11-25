Исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет замглавы региона и руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова. Она заместит Андрея Чибиса, которого сегодня отправили под арест на два месяца по обвинению в двух эпизодах растраты и получении взятки в особо крупном размере

Заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова будет временно исполнять обязанности губернатора после ареста Андрея Чибиса. Об этом сообщили «РИА Новости» в правительстве области.

«В соответствии с действующими нормативными актами правительства Мурманской области временное исполнение обязанностей возложено на заместителя губернатора Мурманской области — руководителя аппарата правительства Мурманской области Аксенову Н. А.», — сообщили в региональном правительстве.

Андрея Чибиса задержали в Москве 23 ноября. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил его в СИЗО на два месяца. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Сам Андрей Чибис вину не признал , сообщили его адвокаты.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 23 ноября сообщила, что фигурантам вменяют хищение более 39 млн руб. у минстроя Мурманской области и растрату свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск. 25 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал , что эпизод со взяткой касается передачи губернатору лодки стоимостью 8,5 млн руб.

Андрей Чибис занимает пост губернатора Мурманской области с сентября 2019 г. До этого он был заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.