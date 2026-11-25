Мещанский районный суд Москвы отправил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в СИЗО на два месяца. Главе региона предъявили обвинение в двух эпизодах растраты и получении взятки в особо крупном размере

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По словам судьи, следственный департамент МВД предъявил Андрею Чибису обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе заседания защита губернатора Мурманской области просила о домашнем аресте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференц-колле прокомментировал ситуацию с губернатором: «Производятся следственные действия. В настоящий момент больше добавить нечего».

25 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал , что обвинение в растрате связано с предполагаемым хищением более 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск. По словам собеседника издания, эпизод со взяткой касается передачи губернатору лодки. По словам собеседника газеты, Андрей Чибис не признал вину ни по одному эпизоду.

Андрея Чибиса задержали в Москве 23 ноября. Официальный представитель МВД Ирина Волк в тот день сообщила, что расследование ведется по обвинению группы лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам дела вменяют хищение более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области и растрату свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск.