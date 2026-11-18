Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер не смогут присутствовать на трехсторонней встрече лидеров РФ, США и Китая, так как заняты переговорами с европейцами, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Перегеворы в Шэньчжэне пройдут 19 ноября

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не примут участия в трехсторонних переговорах России, США и Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Идет работа и вне этой встречи, потому что, например, вот Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, они должны были участвовать в американской делегации, но они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности, и поэтому они не будут присутствовать завтра здесь, а будут именно со многими европейскими странами встречаться и обсуждать вот тот подход к европейской безопасности, который важен», — сказал Кирилл Дмитриев ( цитата по «Интерфаксу»).

Также глава РФПИ отметил взаимосвязь предстоящей встречи в Шэньчжэне и переговоров в Европе, подчеркнув, что в Европе обсуждаются контуры европейской безопасности. По его словам, это перекликается с позицией президента РФ Владимира Путина, озвученной еще до начала конфликта, и является важным вопросом, в решении которого США стремятся определить облик безопасности в Европе после завершения противостояния.

17 ноября Владимир Путин прилетел в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. В Китае президент РФ будет находиться с рабочим визитом 18 и 19 ноября. Ключевым событием этих дней станет первая в истории трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.