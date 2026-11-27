Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) может прекратить перестрахование авиационных военных рисков, утверждают источники «Коммерсанта». В таком случае перевозчики лишатся полноценной защиты, но при этом обязательства по возмещению стоимости бортов перед лизингодателями сохранятся, предупреждают участники рынка

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) может отказаться от перестрахования военных рисков самолетов. Такое уведомление организация отправила авиаперевозчикам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в семи авиакомпаниях.

Собеседники утверждают, что обсуждение изменений идет с начала октября, конкретные решения пока не приняты. Речь идет о договорах страхования военных, террористических и диверсионных рисков для самолетов. РНПК намерена отказаться от покрытия или существенно снизить лимиты с 1 января 2027 г., пишет газета.

Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Добряков подтвердил факт обсуждения проблемы и сообщил, что ассоциация обратилась к РНПК с просьбой не принимать окончательных решений без участия авиаперевозчиков и страховщиков.

В РНПК сообщили изданию, что изменения по страхованию от терроризма и военных рисков сейчас находятся на стадии предварительного обсуждения. Окончательного решения пока нет, компания ведет переговоры с представителями отрасли для формирования единой позиции.

Авиакомпании обеспокоены возможным существенным повышением страховых ставок при одновременном снижении лимитов выплат по рискам терроризма и диверсий. По данным источников «Коммерсанта», текущие ограничения могут сделать невозможным полное покрытие расходов на восстановление или утрату имущества.

Рост стоимости страхования увеличит финансовую нагрузку на перевозчиков, которые уже сталкиваются с санкциями, подорожанием топлива, обслуживания самолетов и услуг аэронавигации, добавил собеседник газеты. В отличие от других страховых случаев, на вероятность военных рисков авиакомпании не могут влиять, обратили внимание источники.

В то же время другие страховые компании «дают понять», что не готовы обеспечить нужные объемы покрытия, сообщил один из источников «Коммерсанта» в крупной авиакомпании. В связи с этим перевозчикам придется фиксировать резервы под потенциальные убытки по МСФО, что критично для компаний уровня «Аэрофлота», добавил он.

Сейчас авиакомпании обязаны страховать воздушные суда по договорам лизинга, отметили собеседники «Коммерсанта» на рынке. Без этого лизингодатели вправе потребовать вернуть самолеты. Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко в комментарии «Коммерсанту» допустил, что если РНПК откажется от перестрахования военных рисков, собственникам самолетов, вероятно, придется принять эти риски на себя.