В Киеве повреждены Подольско-Воскресенский, Южный и Дарницкий мосты, заявил мэр Виталий Кличко. Движение по ним ограничено. Минобороны РФ сообщило об ударах по Киеву в ночь на 20 ноября

В Киеве повреждены три моста через Днепр и объект критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале .

«Поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. Движение с правого берега на левый в настоящее время перекрыто. Также поврежден Дарницкий мост», — сообщил Виталий Кличко. Он не уточнил, остается ли открытым второй мост.

Кроме того, зафиксирован удар по Южному мосту. Движение по нему ограничено: разрешен проезд только с правого берега на левый для транспорта массой до 10 тонн и пассажирского транспорта массой до 18 тонн.

В связи с этим Виталий Кличко призвал жителей не выезжать в город на личном транспорте без крайней необходимости, а предприятия — по возможности внедрить дистанционный график работы для сотрудников.

Минобороны РФ сообщило , что ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Киеву, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областям. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, складские терминалы для производства и хранения ракет и БПЛА, а также объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Кроме того, целью атаки стали портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября предупредил, что ответ России на атаки по Крымскому мосту будет «более болезненным» для Украины. «После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали», — подчеркнул он.