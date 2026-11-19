Москва не намерена договариваться о прекращении огня в отдельных сферах после ударов Украины по Крымскому мосту, заявил Владимир Путин. По его словам, ответные действия России будут «гораздо более болезненными», чем атаки на мост

Россия не намерена договариваться после ударов по Крымскому мосту и ответит на них более болезненными действиями, чем атаки Киева на переправу. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ — США — КНР в Шэньчжене.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали. Полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем-то, что сделал киевский режим в отношении моста», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Крымский мост не используется для перевозки нефти и боеприпасов. «Это исключительно гражданский объект», — сообщил глава государства.

Крымский мост подвергся трем атакам за последние несколько дней. Первый удар произошел 16 ноября, второй — в ночь на 17 ноября. Следственный комитет сообщил о повреждениях конструкции и возбудил уголовное дело о террористическом акте.