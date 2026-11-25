Российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям напряжением 330 кВ в Запорожье и Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. Также ведомство заявило о поражении локомотивов, промышленного предприятия и сухогруза

Российские военные нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям напряжением 330 кВ в Запорожье и Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, подстанция в Запорожье и Зеленодольске обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены два железнодорожных локомотива в Днепропетровске, которые использовали для перевозки вооружения и военной техники.

В Сновске Черниговской области удар пришелся по промышленному предприятию, где производили комплектующие для беспилотников. Кроме того, в порту Черноморск был поражен сухогруз, который, по данным Минобороны, доставлял на Украину грузы военного назначения.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили 305 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России. В их числе — Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Смоленская области, а также Краснодарский край.