В Кремле фиксируют «большой интерес» к «Итогам года» с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что за первые часы число вопросов приблизилось к 100 тыс.

Интерес россиян к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в объединенном формате с большой пресс-конференцией, очень большой, за первые часы сбора вопросов их число приблизилось к 100 тыс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

«Большой [интерес]. Мы буквально в считанные часы [после открытия сбора вопросов] приблизились практически к 100 тыс. вопросов. Это превышает прошлые годы», — сказал Дмитрий Песков ( цитата по ТАСС).

По его словам, каждый год перечень волнующих граждан вопросов на прямую линию примерно совпадает, но всегда «есть нюансы».

Прием обращений на программу «Итоги года» с Владимиром Путиным начался в 00:00 мск 27 ноября. Около 58% от всех обращений по данным на 10:00 мск поступило от женщин, сообщила корреспондент «Вестей». По ее словам, в основном вопросы касаются социальной политики, здравоохранения, специальной военной операции и жилья.