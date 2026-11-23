Новошахтинский завод нефтепродуктов остановил работу после комбинированной атаки беспилотников и ракет на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, атака продолжалась более шести часов. Силы ПВО за это время уничтожили более 80 беспилотников

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) приостановил работу после массированной комбинированной атаки с помощью беспилотников и ракет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более шести часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки», — написал Юрий Слюсарь.

За это время силы ПВО уничтожили и подавили более 80 беспилотников, сообщил губернатор. Их зафиксировали в Каменске-Шахтинском и восьми районах области: Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком. В Красносулинском районе после падения обломков БПЛА возник пожар, уточнил Юрий Слюсарь.

В период с 20:00 22 ноября до 08:00 23 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника над 17 регионами страны. В их числе — Брянская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская и Самарская области, Краснодарский и Пермский края, Татарстан, Башкортостан и Крым, сообщили в Минобороны России.

В ночь на 23 ноября беспилотники также атаковали нефтяные резервуары вблизи Альметьевска на юго-востоке Татарстана. В пресс-службе главы республики Рустама Минниханова сообщили, что в результате погибших и пострадавших не было. В Пермском крае после атаки БПЛА повреждения получил промышленный объект и погиб один человек, еще двое получили легкие осколочные ранения, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.