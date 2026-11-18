Объем грузоперевозок по Северному морскому пути впервые в истории превысил 40 млн тонн, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. К 2030 г. грузопоток по СМП планируется увеличить до 70–109 млн тонн

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути впервые в истории превысил 40 млн тонн. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 млн тонн перевозки», — сказал Алексей Лихачев ( цитата по ТАСС).

По его словам, работа продолжается — к концу года показатель заметно превысит 40 млн тонн.

К 2030 г. грузопоток по СМП планируется увеличить до 70–109 млн тонн — это почти втрое больше показателей прошлого года.