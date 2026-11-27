Правительство России ввело шестимесячный запрет на вывоз гречихи для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке. Одновременно власти обнулили экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу до 31 марта 2027 г.

Правительство установило временный запрет на экспорт гречихи из России, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ограничение будет действовать шесть месяцев. Мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке.

Для ряда поставок предусмотрены исключения. Запрет не затронет экспорт в государства Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Вывоз также разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи по решениям правительства.

Кабмин ограничивал экспорт гречихи в 2021 г. Тогда запрет действовал с 5 июня по 31 августа включительно.

Другим постановлением правительство установило нулевые пошлины на вывоз гороха, нута и чечевицы за пределы ЕАЭС. До этого ставка составляла 5%. Льготные условия будут действовать до 31 марта 2027 г.

В кабмине объяснили снижение пошлин существенным падением экспортных цен на бобовые. Власти рассчитывают, что отмена платежей повысит конкурентоспособность российской продукции на зарубежных рынках.

Правительство также сохраняет экспортные ограничения в других отраслях. 27 ноября кабмин сообщил о продлении запрета на вывоз авиакеросина до 31 марта 2027 г. Ограничения на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей непосредственными производителями продлили до 31 января 2027 г.