Президент Бразилии Лула да Силва рассказал, что предлагал Владимиру Путину, Дональду Трампу и Си Цзиньпину встретиться, выпить вместе и поговорить о достижении мира. Он звонил лидерам трех стран летом. При этом бразильский президент не стал утверждать, что именно его обращения привели к трехсторонней встрече в Шэньчжэне

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал, что летом призывал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина встретиться за выпивкой и обсудить прекращение конфликтов, передает CNN Brasil.

«Я не знаю, был ли я инициатором, но я позвонил всем троим и сказал совершенно одно и то же: ради бога, соберитесь, выпейте вместе пива, коньяка или виски, но поговорите и прекратите насилие. Совпадение это или нет, но они встретились. Было ли это благодаря моему звонку, я не знаю», — сказал Лула да Силва.

Он пояснил, что в разговорах напоминал об особой ответственности России, США и Китая как постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он добавил, что с каждым из трех лидеров разговаривал более полутора часов.

Источники CNN Brasil в бразильском правительстве подтвердили, что президент неоднократно выступал за такую встречу, а телефонные разговоры состоялись с конца июля по конец августа.