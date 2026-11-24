Мошенники создали более 30 Telegram-каналов, в которых предлагают красную икру по ценам ниже рыночных, предупредили в Роскачестве. Злоумышленники выдают себя за поставщиков с Дальнего Востока и севера России, требуют полную предоплату, а после получения денег перестают отвечать покупателям

В преддверии Нового года в Telegram активизировались мошенники, обещающие продать красную икру «напрямую от производителей» по ценам ниже рыночных, рассказали «РИА Новости» в Роскачестве.

Схема рассчитана на рост спроса на деликатесы в преддверие Нового года и желание покупателей сэкономить на праздничных закупках.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили сеть из более чем 30 каналов, оформленных под поставщиков с Дальнего Востока и севера России, уточнили в Роскачестве. Покупателей привлекают преимущественно через домовые чаты, где злоумышленники представляются официальными магазинами.

Обязательное условие покупки — стопроцентная предоплата. Деньги предлагают перевести по номеру телефона или на банковскую карту. После перевода «менеджер» прекращает общение либо блокирует покупателя, предупредили в службе.

«В Telegram-группах, посвященных совместным закупкам продуктов, можно найти предложения о заказе икры от производителей — это нормальная практика для тех, кто хочет сэкономить. Но там, где есть актуальность и высокий спрос, всегда появляются мошенники. Они пользуются тем, что люди хотят купить деликатес дешевле и доверяют „соседям“ по чату», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, насторожить должны требование предоплаты на личную карту и отказ продавца предоставить сертификаты на продукцию.

По аналогичной схеме злоумышленники предлагают ягоды, фрукты и свежее мясо. При этом деликатесы встречаются в мошеннических объявлениях значительно чаще, уточнили в Роскачестве.