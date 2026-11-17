Красная икра в России уже не будет такой дешевой, как в последние годы, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. При этом дефицита продукции он не ожидает, а спекулятивный рост цен, по его прогнозу, прекратится до конца года

Дешевой красной икры, какой она была в последние годы, в России не будет, но и дефицита продукции не ожидается. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, передает «Интерфакс».

По его прогнозу, спекулятивное подорожание продукции прекратится в ближайшие полтора-два месяца. Объективных оснований для того, чтобы стоимость красной икры превышала 18 тыс. руб. за килограмм, нет, считает Герман Зверев.

«Спекулятивное ценовое галопирование на рынке красной икры прекратится в ближайшие полтора-два месяца, оснований для такой амплитуды цен объективных нет», — заявил он.

Как отмечает издание, глава ВАРПЭ связал колебания цен с действиями некоторых трейдеров. По его словам, они неверно оценили перспективы рынка и закупили икру по завышенным ценам. В ближайшие одну-две недели эти участники еще могут «лихорадить рынок», но затем ситуация упорядочится.

Вылов лососевых в этом году составил чуть более 105 тыс. т. Герман Зверев отметил, что с конца 1950-х до середины 1980-х гг. такие объемы были нормой. Резкое увеличение добычи произошло только с начала 2000-х и отчасти было связано с природными факторами, пояснил он.

На начало сентября производство красной икры в России сократилось почти втрое: в оборот поступило 2,6 тыс. т против 7,66 тыс. т годом ранее. При этом глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил , что икры хватит к Новому году.