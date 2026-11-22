Сергей Лавров предположил, что главы оборонных ведомств Германии и Великобритании находятся «в неадекватном состоянии». Так он отреагировал на их высказывания об ударах ВСУ по российской территории

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министры обороны Германии и Великобритании, по его мнению, находятся «в неадекватном состоянии». Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос об их заявлениях по поводу ударов ВСУ по территории России.

«Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии», — заявил Сергей Лавров.

Как сообщило издание Politico, спор возник после заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе 17 ноября. Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби поставил под сомнение эффективность украинских дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и другим объектам.

Министр обороны Германии Борис Писториус в ответ назвал критику ударов по стратегическим военным объектам «довольно глупым делом». Его позиуию поддержал глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг.

Вечером 18 ноября Борис Писториус позвонил Элбриджу Колби и извинился за выбор слов. При этом министр подчеркнул, что продолжает поддерживать украинские удары: стороны признали расхождение своих позиций и остались при своем мнении.